Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», – говорится в сообщении. Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами. Она также встретилась с белорусской диаспорой и выступила на митинге в поддержку Белоруссии.