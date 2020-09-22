Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом в ходе визита в Брюссель о предоставлении пакета помощи Минску после демократических перемен в стране, сообщает ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул первой».
«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», – говорится в сообщении. Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами. Она также встретилась с белорусской диаспорой и выступила на митинге в поддержку Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты республики призвала Евросоюз поддержать ее призыв провести новые президентские выборы, освободить политзаключенных, не признавать легитимным режим, решения и договоры действующего главы государства Александра Лукашенко, признать Координационный совет оппозиции законным представителем в переговорах, расширить санкции на виновных в фальсификациях, незаконных задержаниях и пытках, а также начать международное преследование этих лиц.
«Репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран», – отмечается в сообщении.
Ранее президенты Литвы, Польши и Румынии предложили Европейскому союзу предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Белоруссии. Пакет должен включать, в частности, содействие диверсификации энергетики и энергетической безопасности Белоруссии, обеспечение доступа к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики, увеличение присутствия и активность международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций. Авторы заявления готовы помочь белорусам, если те решат провести в стране политические и экономические реформы, объяснил президент Литвы Гитанас Науседа.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. ЕС не признал результаты выборов. 17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной.