Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Ведомости

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом в ходе визита в Брюссель о предоставлении пакета помощи Минску после демократических перемен в стране, сообщает ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул первой».

«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», – говорится в сообщении. Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами. Она также встретилась с белорусской диаспорой и выступила на митинге в поддержку Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты республики призвала Евросоюз поддержать ее призыв провести новые президентские выборы, освободить политзаключенных, не признавать легитимным режим, решения и договоры действующего главы государства Александра Лукашенко, признать Координационный совет оппозиции законным представителем в переговорах, расширить санкции на виновных в фальсификациях, незаконных задержаниях и пытках, а также начать международное преследование этих лиц.

«Репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран», – отмечается в сообщении.

Ранее президенты Литвы, Польши и Румынии предложили Европейскому союзу предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Белоруссии. Пакет должен включать, в частности, содействие диверсификации энергетики и энергетической безопасности Белоруссии, обеспечение доступа к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики, увеличение присутствия и активность международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций. Авторы заявления готовы помочь белорусам, если те решат провести в стране политические и экономические реформы, объяснил президент Литвы Гитанас Науседа.

После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. ЕС не признал результаты выборов. 17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной.

Ранее по теме: Тихановская предложила Европарламенту собственный санкционный список

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных