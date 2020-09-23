Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев
Депутат Госдумы из фракции КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил «Ведомостям» источник в руководстве партии.
По словам второго источника «Ведомостей», о смерти Агаева рассказали депутатам фракции. В 2016 г. он избрался по федеральной части списка КПРФ в Госдуму.
По словам одного из депутатов фракции, в последние дни он был в коме и «действительно скончался от ковида». Об этом стало известно около 19 часов 23 сентября, сообщили в аппарате фракции.
О времени прощания будет сообщено позже.
Позже смерть Агаева подтвердил в своем Facebook депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
Агаеву было 67 лет. С 1998 г. он возглавлял компанию ООО «Юг-нефтепродукт». В 2011 г. был избран депутатом Госдумы VI созыва от фракции КПРФ, в 2016 г. вновь стал депутатом нижней палаты парламента VII созыва.
Как в 2018 г. сообщал РБК со ссылкой на финансовые отчеты крупнейших парламентских партий, контролируемый Акаевым «Юг-нефтепродукт» до 2017 г. являлся одним из крупных спонсоров КПРФ. Ежегодно он перечислял 1,5–3 млн руб., а в 2016 г. пополнил бюджет партии на 43 млн руб.