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Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомости

Депутат Госдумы из фракции КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил «Ведомостям» источник в руководстве партии. 

По словам второго источника «Ведомостей», о смерти Агаева рассказали депутатам фракции. В 2016 г. он избрался по федеральной части списка КПРФ в Госдуму.

По словам одного из депутатов фракции, в последние дни он был в коме и «действительно скончался от ковида». Об этом стало известно около 19 часов 23 сентября, сообщили в аппарате фракции.

О времени прощания будет сообщено позже.

Позже смерть Агаева подтвердил в своем Facebook депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Агаеву было 67 лет. С 1998 г. он возглавлял компанию ООО «Юг-нефтепродукт». В 2011 г. был избран депутатом Госдумы VI созыва от фракции КПРФ, в 2016 г. вновь стал депутатом нижней палаты парламента VII созыва.

Как в 2018 г. сообщал РБК со ссылкой на финансовые отчеты крупнейших парламентских партий, контролируемый Акаевым «Юг-нефтепродукт» до 2017 г. являлся одним из крупных спонсоров КПРФ. Ежегодно он перечислял 1,5–3 млн руб., а в 2016 г. пополнил бюджет партии на 43 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных