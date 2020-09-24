ЕС назвал ответные санкции России неоправданными

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приняла решение о расширении «зеркального» списка представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. 10 сентября ЕС продлил санкции против россиян и компаний еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные в списке лица и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, заявляли в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.