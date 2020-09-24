Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

ЕС назвал ответные санкции России неоправданными

Ведомости

Евросоюз отвергает ответные санкции России, поскольку считает их неоправданными, заявил официальный представитель ЕС Питер Стано.

«Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны», – цитирует «РИА Новости» Стано, который также призвал МИД России уточнить причину введения этих санкций и их юридическую основу.

Он пояснил, что санкции ЕС, принятые в отношении России и российских граждан, «являются адресными и соответствуют международному праву». По его словам, они направлены «на изменение определенного поведения». «Внесение в списки происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств», – подчеркнул представитель ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приняла решение о расширении «зеркального» списка представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. 10 сентября ЕС продлил санкции против россиян и компаний еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные в списке лица и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, заявляли в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.

Ранее по теме: Россия расширит черный список невъездных жителей ЕС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных