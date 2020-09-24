Зеленский предостерег власти Белоруссии от отказа от диалога с народом

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы», — сказал Зеленский.