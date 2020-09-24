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Зеленский предостерег власти Белоруссии от отказа от диалога с народом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил последствиях для белорусской власти в случае, если она не найдет возможность диалога с народом. Об этом он сказал в ходе брифинга в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии, передает «РИА Новости».

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы», — сказал Зеленский.

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне, писал портал Тut.by. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались.

Власти Германии, США, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, Украины и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Такую позицию в отношении белорусского лидера разделил и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Представитель Кремля отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.

После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. За все время правоохранительные органы задержали более 7000 человек. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщал, что в стране возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правонарушителей, депутатов и судей.

Ранее по теме: Александр Лукашенко вступил в должность в режиме секретности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных