Зеленский отменил визит в Белоруссию
Форум регионов Белоруссии и Украины, который был запланирован на октябрь с участием президентов двух стран, перенесен на 2021 год по инициативе украинской стороны, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревью».
«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми», — сказал Сокол. По его словам, форум планировался как центральное событие на двустороннем треке, изначально он носил исключительно экономический характер.
Белорусская сторона в июле направила приглашения всем руководителям украинских регионов. К августу участие в форуме подтвердила половина областей Украины. Прорабатывался официальный визит в Белоруссию президента Украины Владимира Зеленского. «Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — отметил Сокол.
После инаугурации главы белорусского государства Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление в должность Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белоруссии.