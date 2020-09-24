Зеленский отменил визит в Белоруссию

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми», — сказал Сокол. По его словам, форум планировался как центральное событие на двустороннем треке, изначально он носил исключительно экономический характер.