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Зеленский отменил визит в Белоруссию

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Форум регионов Белоруссии и Украины, который был запланирован на октябрь с участием президентов двух стран, перенесен на 2021 год по инициативе украинской стороны, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревью».

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми», — сказал Сокол. По его словам, форум планировался как центральное событие на двустороннем треке, изначально он носил исключительно экономический характер. 

Белорусская сторона в июле направила приглашения всем руководителям украинских регионов. К августу участие в форуме подтвердила половина областей Украины. Прорабатывался официальный визит в Белоруссию президента Украины Владимира Зеленского. «Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — отметил Сокол. 

После инаугурации главы белорусского государства Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление в должность Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных