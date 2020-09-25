Россия обвинила Германию в противодействии расследованию дела Навального

Постпред России при ОЗХО добавил, что нужно посмотреть на поведение Франции и Швеции, которые получили пробы анализов Навального и к которым Россия обратилась с просьбой о правовой помощи. Шульгин добавил, что Россия не оставляет попыток получения материалов по делу основателя ФБК. Россия направила постоянному представителю ФРГ при ОЗХО запрос на предоставление информации, на который Германия обязана ответить в течение 10 дней. «В зависимости от его содержания будем определяться с нашими дальнейшими шагами, в том числе на площадке ОЗХО», – подчеркнул Шульгин.