Россия обвинила Германию в противодействии расследованию дела Навального
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью «Интерфаксу» рассказал о противодействии Берлина доследственной проверке Москвы по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК).
«Свидетельство тому – отказ Берлина от взаимодействия по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, в частности игнорирование запросов Генпрокуратуры России, пренебрежение своими обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также по статье VII КЗХО», – сказал Шульгин.
Постпред России при ОЗХО добавил, что нужно посмотреть на поведение Франции и Швеции, которые получили пробы анализов Навального и к которым Россия обратилась с просьбой о правовой помощи. Шульгин добавил, что Россия не оставляет попыток получения материалов по делу основателя ФБК. Россия направила постоянному представителю ФРГ при ОЗХО запрос на предоставление информации, на который Германия обязана ответить в течение 10 дней. «В зависимости от его содержания будем определяться с нашими дальнейшими шагами, в том числе на площадке ОЗХО», – подчеркнул Шульгин.
Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура направила запрос в немецкий минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов основателя ФБК. Ответ на запрос до сих пор не получен. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального. Ранее немецкая сторона отказалась делиться данными по делу Навального, ссылаясь на гостайну.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 23 сентября его выписали.
Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». К анализу подключились эксперты ОЗХО, а также Франция и Швеция. Страны Европейского союза настаивают на том, чтобы Россия начала официальное расследование дела Навального. Москва утверждает, что не может сделать этого без изучения материалов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении.