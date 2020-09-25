Депутаты Госдумы предложили Бундестагу создать рабочую группу по Навальному

«Предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с А.Навальным создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной Думы», — сказано в тексте письма. Депутаты также выразили надежду на проведение в Германии независимого расследования дела Навального и взаимодействие страны с Россией, которая, как утверждается, «проявляет в этом вопросе максимальную открытость».