Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Депутаты Госдумы предложили Бундестагу создать рабочую группу по Навальному

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила письмо президенту Бундестага Германии Вольфгангу Шойбле с предложением совместно контролировать расследование обстоятельств госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с А.Навальным создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной Думы», — сказано в тексте письма. Депутаты также выразили надежду на проведение в Германии независимого расследования дела Навального и взаимодействие страны с Россией, которая, как утверждается, «проявляет в этом вопросе максимальную открытость».

В документе отмечается, что сейчас западные СМИ и некоторые немецкие политики проводят «массированную компанию по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера А.Навального». Эти действия являются спланированными. Они направлены на возбуждение конфронтации и причиняют ущерб российско-германским отношениям, подчеркнули авторы документа.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, вследствие чего был доставлен в омскую больницу, где впал в кому. Местные медики поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления они не обнаружили. 

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи позже заявили, что основателя ФБК отравили веществом из группы «Новичок». Германия и страны Европы требуют от России расследовать произошедшее. Россия в ответ просит предоставить для изучения результаты обследования Навального, которые Германия отказывается выслать без согласия самого оппозиционера, вышедшего из комы 7 сентября и выписанного из стационара 23 сентября. 

Ранее по теме: Россия обвинила Германию в противодействии расследованию дела Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных