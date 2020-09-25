Депутаты Госдумы предложили Бундестагу создать рабочую группу по Навальному
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила письмо президенту Бундестага Германии Вольфгангу Шойбле с предложением совместно контролировать расследование обстоятельств госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Документ опубликован на сайте Госдумы.
«Предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с А.Навальным создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной Думы», — сказано в тексте письма. Депутаты также выразили надежду на проведение в Германии независимого расследования дела Навального и взаимодействие страны с Россией, которая, как утверждается, «проявляет в этом вопросе максимальную открытость».
В документе отмечается, что сейчас западные СМИ и некоторые немецкие политики проводят «массированную компанию по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера А.Навального». Эти действия являются спланированными. Они направлены на возбуждение конфронтации и причиняют ущерб российско-германским отношениям, подчеркнули авторы документа.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, вследствие чего был доставлен в омскую больницу, где впал в кому. Местные медики поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления они не обнаружили.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи позже заявили, что основателя ФБК отравили веществом из группы «Новичок». Германия и страны Европы требуют от России расследовать произошедшее. Россия в ответ просит предоставить для изучения результаты обследования Навального, которые Германия отказывается выслать без согласия самого оппозиционера, вышедшего из комы 7 сентября и выписанного из стационара 23 сентября.