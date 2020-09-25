Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Польша не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией

Ведомости

Польша не собирается разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Польши.

«Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Польша наряду с Германией, Словакией, Чехией, Латвией и Литвой не признала законной инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в закрытом режиме.

До этого, 17 сентября, Лукашенко заявил о возможном закрытии Белоруссией границ с Польшей и Литвой, а также об усилении охраны границы с Украиной. Это стало ответом главы республики на санкции Европейского союза (ЕС) в отношении нескольких высокопоставленных лиц страны, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и насилие по отношению к протестующим.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, занимающих пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, сообщил ЦИК страны. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по официальным данным, набрала 10,09%. После этого в Белоруссии начались протесты, которые длятся до сих пор. ЕС легитимность президентства Лукашенко не признал.

Ранее по теме: Британия, США и Канада могут объявить санкции против Белоруссии в пятницу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных