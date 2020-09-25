Польша не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией

До этого, 17 сентября, Лукашенко заявил о возможном закрытии Белоруссией границ с Польшей и Литвой, а также об усилении охраны границы с Украиной. Это стало ответом главы республики на санкции Европейского союза (ЕС) в отношении нескольких высокопоставленных лиц страны, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и насилие по отношению к протестующим.