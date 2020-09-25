Польша не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией
Польша не собирается разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Польши.
«Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Польша наряду с Германией, Словакией, Чехией, Латвией и Литвой не признала законной инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в закрытом режиме.
До этого, 17 сентября, Лукашенко заявил о возможном закрытии Белоруссией границ с Польшей и Литвой, а также об усилении охраны границы с Украиной. Это стало ответом главы республики на санкции Европейского союза (ЕС) в отношении нескольких высокопоставленных лиц страны, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и насилие по отношению к протестующим.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, занимающих пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, сообщил ЦИК страны. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по официальным данным, набрала 10,09%. После этого в Белоруссии начались протесты, которые длятся до сих пор. ЕС легитимность президентства Лукашенко не признал.