Британия, США и Канада могут объявить санкции против Белоруссии в пятницу

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб анонсировал скорое введение Лондоном собственных санкций в отношении властей Белоруссии в координации с США и Канадой. Необходимость национальных ограничений он объяснил тем, что Евросоюз ранее, 21 сентября, не смог согласовать объединенные санкции из-за вето Кипра. Рааб пояснил, что санкции будут введены в рамках акта Магнитского, который подразумевает ограничения для тех, кто заподозрен в нарушении прав человека.