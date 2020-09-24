Британия, США и Канада могут объявить санкции против Белоруссии в пятницу
Великобритания, США и Канада могут объявить о введении санкций против высокопоставленных чиновников Белоруссии уже в эту пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, согласившихся говорить на условиях анонимности, наиболее вероятная дата объявления санкций трех стран против белорусских властей — 25 сентября. Ограничения будут наложены на высокопоставленных чиновников, которых Великобритания, США и Канада считают ответственными за «фальсификации» результатов выборов и применение насилия к протестующим.
В то же время источники агентства добавили, что эта дата может сместиться из-за сложностей при координации санкционного списка Вашингтоном, Лондоном и Оттавой.
Ранее глава британского МИД Доминик Рааб анонсировал скорое введение Лондоном собственных санкций в отношении властей Белоруссии в координации с США и Канадой. Необходимость национальных ограничений он объяснил тем, что Евросоюз ранее, 21 сентября, не смог согласовать объединенные санкции из-за вето Кипра. Рааб пояснил, что санкции будут введены в рамках акта Магнитского, который подразумевает ограничения для тех, кто заподозрен в нарушении прав человека.
Шестая церемония вступления Лукашенко в должность президента Белоруссии прошла 23 сентября в закрытом режиме. Власти США, Великобритании, Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, Украины и ряда других стран, а также Евросоюз в целом не признали Лукашенко легитимным президентом.