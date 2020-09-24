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Британия, США и Канада могут объявить санкции против Белоруссии в пятницу

Ведомости

Великобритания, США и Канада могут объявить о введении санкций против высокопоставленных чиновников Белоруссии уже в эту пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, согласившихся говорить на условиях анонимности, наиболее вероятная дата объявления санкций трех стран против белорусских властей — 25 сентября. Ограничения будут наложены на высокопоставленных чиновников, которых Великобритания, США и Канада считают ответственными за «фальсификации» результатов выборов и применение насилия к протестующим.

В то же время источники агентства добавили, что эта дата может сместиться из-за сложностей при координации санкционного списка Вашингтоном, Лондоном и Оттавой.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб анонсировал скорое введение Лондоном собственных санкций в отношении властей Белоруссии в координации с США и Канадой. Необходимость национальных ограничений он объяснил тем, что Евросоюз ранее, 21 сентября, не смог согласовать объединенные санкции из-за вето Кипра. Рааб пояснил, что санкции будут введены в рамках акта Магнитского, который подразумевает ограничения для тех, кто заподозрен в нарушении прав человека.

Шестая церемония вступления Лукашенко в должность президента Белоруссии прошла 23 сентября в закрытом режиме. Власти США, Великобритании, Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, Украины и ряда других стран, а также Евросоюз в целом не признали Лукашенко легитимным президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных