Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии

Инаугурация Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, победил на выборах 9 августа, прошла в закрытом режиме 23 сентября в Минске. На церемонию не был приглашен ни один иностранный посол, прямой трансляции не велось. Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента, которую занимает с 1994 г. В Минске и ряде других городов Белоруссии прошли протесты против инаугурации, сопровождавшиеся применением спецсредств со стороны полиции и задержаниями демонстрантов. Акции протеста идут в стране уже больше месяца под лозунгами проведения повторных выборов при участии международных наблюдателей.