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Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии

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Великобритания в координации с США и Канадой самостоятельно подготовит санкции против властей Белоруссии в рамках «акта Магнитского» на фоне задержки введения ограничений со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, пишет National Post.

«Учитывая мошенническую инаугурацию [президента Беларуси Александра] Лукашенко, я поручил команде по санкциям британского МИДа подготовить "санкции Магнитского" для тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека», ‒ заявил Рааб, выступая перед парламентом. Он пояснил, что список лиц, которых коснутся ограничения, составляется «в срочном порядке».

Евросоюз 21 сентября не смог согласовать санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации результатов выборов и применению насилия против демонстрантов. Вето наложил Кипр, который единственный из 27 стран ЕС отказывается присоединиться к ограничениям в отношении Минска, пока санкции не введут против Турции, незаконно, по его мнению, ведущей бурение на шельфе в Средиземном море.

Инаугурация Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, победил на выборах 9 августа, прошла в закрытом режиме 23 сентября в Минске. На церемонию не был приглашен ни один иностранный посол, прямой трансляции не велось. Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента, которую занимает с 1994 г. В Минске и ряде других городов Белоруссии прошли протесты против инаугурации, сопровождавшиеся применением спецсредств со стороны полиции и задержаниями демонстрантов. Акции протеста идут в стране уже больше месяца под лозунгами проведения повторных выборов при участии международных наблюдателей.

Власти США, Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, Украины и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и считает инаугурацию Лукашенко незаконной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных