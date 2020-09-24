Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии
Великобритания в координации с США и Канадой самостоятельно подготовит санкции против властей Белоруссии в рамках «акта Магнитского» на фоне задержки введения ограничений со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, пишет National Post.
«Учитывая мошенническую инаугурацию [президента Беларуси Александра] Лукашенко, я поручил команде по санкциям британского МИДа подготовить "санкции Магнитского" для тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека», ‒ заявил Рааб, выступая перед парламентом. Он пояснил, что список лиц, которых коснутся ограничения, составляется «в срочном порядке».
Евросоюз 21 сентября не смог согласовать санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации результатов выборов и применению насилия против демонстрантов. Вето наложил Кипр, который единственный из 27 стран ЕС отказывается присоединиться к ограничениям в отношении Минска, пока санкции не введут против Турции, незаконно, по его мнению, ведущей бурение на шельфе в Средиземном море.
Инаугурация Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, победил на выборах 9 августа, прошла в закрытом режиме 23 сентября в Минске. На церемонию не был приглашен ни один иностранный посол, прямой трансляции не велось. Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента, которую занимает с 1994 г. В Минске и ряде других городов Белоруссии прошли протесты против инаугурации, сопровождавшиеся применением спецсредств со стороны полиции и задержаниями демонстрантов. Акции протеста идут в стране уже больше месяца под лозунгами проведения повторных выборов при участии международных наблюдателей.
Власти США, Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, Украины и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и считает инаугурацию Лукашенко незаконной.