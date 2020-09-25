Заммэра Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии
Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев уволен за поддержку акций протеста в Белоруссии, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу городской администрации Ивана Имгрунта.
«Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии», — говорится в сообщении. Имгрунт отметил, что высказывания Загорцева «несовместимы с пребыванием на этой должности».
Ранее Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку акций протеста в Белоруссии и предположил, что в подавлении протестов участвовали в том числе силовики из России. Должность замглавы администрации Ялты он занимал с 21 сентября, до этого с 2011 г. возглавлял Смолевичский райисполком Минской области Белоруссии.
После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы белорусов, еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента.