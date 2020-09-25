Заммэра Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии

Ранее Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку акций протеста в Белоруссии и предположил, что в подавлении протестов участвовали в том числе силовики из России. Должность замглавы администрации Ялты он занимал с 21 сентября, до этого с 2011 г. возглавлял Смолевичский райисполком Минской области Белоруссии.