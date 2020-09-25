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Заммэра Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии

Ведомости

Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев уволен за поддержку акций протеста в Белоруссии, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу городской администрации Ивана Имгрунта.

«Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии», — говорится в сообщении. Имгрунт отметил, что высказывания Загорцева «несовместимы с пребыванием на этой должности».

Ранее Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку акций протеста в Белоруссии и предположил, что в подавлении протестов участвовали в том числе силовики из России. Должность замглавы администрации Ялты он занимал с 21 сентября, до этого с 2011 г. возглавлял Смолевичский райисполком Минской области Белоруссии.

После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы белорусов, еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента.

Ранее по теме: Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных