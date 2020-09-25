Лукашенко заявил о планах ввести в Белоруссии карантин для приезжих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о введении в республике карантина для приезжих из западных стран. Об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Ранее Лукашенко отказался вводить в Белоруссии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Глава республики пояснил, что в этом нет необходимости. Кроме того, он не захотел останавливать экономику, ответив, что странам, которые «печатают доллары» и имеют природные ресурсы, будет легче восстановиться, тогда как, что произойдет с остальными, неизвестно.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии к 25 сентября достигло 76 651 при населении менее 10 млн человек. 802 пациента в республике скончались от COVID-19. 28 июля агентство «БелТА» сообщило, что сам Лукашенко переболел коронавирусом бессимптомно.