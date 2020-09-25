Лукашенко заявил о планах ввести в Белоруссии карантин для приезжих

Ранее Лукашенко отказался вводить в Белоруссии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Глава республики пояснил, что в этом нет необходимости. Кроме того, он не захотел останавливать экономику, ответив, что странам, которые «печатают доллары» и имеют природные ресурсы, будет легче восстановиться, тогда как, что произойдет с остальными, неизвестно.