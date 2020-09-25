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Лукашенко заявил о планах ввести в Белоруссии карантин для приезжих

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о введении в республике карантина для приезжих из западных стран. Об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Лукашенко отказался вводить в Белоруссии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Глава республики пояснил, что в этом нет необходимости. Кроме того, он не захотел останавливать экономику, ответив, что странам, которые «печатают доллары» и имеют природные ресурсы, будет легче восстановиться, тогда как, что произойдет с остальными, неизвестно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии к 25 сентября достигло 76 651 при населении менее 10 млн человек. 802 пациента в республике скончались от COVID-19. 28 июля агентство «БелТА» сообщило, что сам Лукашенко переболел коронавирусом бессимптомно.

Ранее по теме: Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных