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Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Врачи заключили, что инфекцию он перенес «на ногах», передает «Белта».

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», ‒ приводит агентство слова Лукашенко, который выступил на встрече с руководством и личным составом при посещении войсковой части МВД.

По его словам, 97% населения Белоруссии переносят коронавирус бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», ‒ добавил он.

По данным на 28 июля, число зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 115 и составило 67 366, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии умерли 543 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных