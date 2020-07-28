Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», ‒ приводит агентство слова Лукашенко, который выступил на встрече с руководством и личным составом при посещении войсковой части МВД.