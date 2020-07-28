Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Врачи заключили, что инфекцию он перенес «на ногах», передает «Белта».
«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», ‒ приводит агентство слова Лукашенко, который выступил на встрече с руководством и личным составом при посещении войсковой части МВД.
По его словам, 97% населения Белоруссии переносят коронавирус бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», ‒ добавил он.
По данным на 28 июля, число зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 115 и составило 67 366, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии умерли 543 пациента.