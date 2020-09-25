В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

«Эти решения (о непризнании Лукашенко – ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией», – заявил Песков. По его словам, Россия не приветствует решение стран не признать Лукашенко президентом Белоруссии. Это противоречит международному праву, отметил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что такие решения не могут повлиять на отношения России и Белоруссии сейчас или в перспективе.