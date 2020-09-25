В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Непризнание некоторыми странами Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии является косвенным вмешательством в дела страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
«Эти решения (о непризнании Лукашенко – ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией», – заявил Песков. По его словам, Россия не приветствует решение стран не признать Лукашенко президентом Белоруссии. Это противоречит международному праву, отметил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что такие решения не могут повлиять на отношения России и Белоруссии сейчас или в перспективе.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.