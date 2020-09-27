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Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.

«27 сентября Министр иностранных дел России С.В. Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что Лавров «выразил серьезную озабоченность» в связи с возобновлением боевых действий, а также поступающей информацией об убитых и раненых и подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня.

Российская сторона также выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Правительство Армении в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры были объявлены и в Нагорно-Карабахской республике.

Ранее по теме: В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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