Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
«27 сентября Министр иностранных дел России С.В. Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.
В МИД пояснили, что Лавров «выразил серьезную озабоченность» в связи с возобновлением боевых действий, а также поступающей информацией об убитых и раненых и подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня.
Российская сторона также выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Правительство Армении в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры были объявлены и в Нагорно-Карабахской республике.