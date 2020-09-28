Армения ограничила выезд из страны мужчин призывного возраста

Россия, США, Франция, Саудовская Аравия и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории, которая находится вне контроля Баку с 1994 года. Последняя эскалация в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло в 2016 г., когда ценой нескольких десятков погибших военнослужащих и потери нескольких единиц военной техники Азербайджану удалось незначительно изменить в свою пользу позиции на линии разграничения.