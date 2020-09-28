Армения ограничила выезд из страны мужчин призывного возраста
Правительство Армении ограничило выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.
«Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов», — говорится в сообщении. Ранее в Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
Азербайджанская армия утром 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Стороны сообщают о сотнях погибших военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения.
Россия, США, Франция, Саудовская Аравия и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории, которая находится вне контроля Баку с 1994 года. Последняя эскалация в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло в 2016 г., когда ценой нескольких десятков погибших военнослужащих и потери нескольких единиц военной техники Азербайджану удалось незначительно изменить в свою пользу позиции на линии разграничения.