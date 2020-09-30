Армия Нагорного Карабаха подтвердила гибель более 100 военнослужащих

Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.