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Армия Нагорного Карабаха подтвердила гибель более 100 военнослужащих

Ведомости

За три дня боев Армия обороны Нагорного Карабаха потеряла 104 военнослужащих, следует из информации на сайте Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В частности, 30 сентября ведомство подтвердило гибель 23 военных. В сообщениях указаны имена всех погибших, включая добровольцев. Самый старший из них 1985 г. рождения, самый младший — 2002 г. НКР — единственная из сторон конфликта, которая регулярно сообщает о своих потерях.

Военные Армении и Азербайджана заявляют только о потерях противника. Ереван по итогам трех дней боев насчитал 790 убитых азербайджанских военнослужащих. Баку считает, что погибло около 2300 армянских военных. Стороны конфликта также сообщают о сотнях единиц уничтоженной бронетехники, беспилотников, зенитных и артсистем, опровергая данные о потерях друг друга.

Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

Карабахская война шла с 1991 по 1994 г. По итогам на части территории Азербайджана образовалась населенная армянами непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая поддерживается Арменией военно и экономически. В Баку называют существующее положение «армянской оккупацией». Последнее масштабное столкновение в зоне конфликта произошло в апреле в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных