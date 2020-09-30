Армия Нагорного Карабаха подтвердила гибель более 100 военнослужащих
За три дня боев Армия обороны Нагорного Карабаха потеряла 104 военнослужащих, следует из информации на сайте Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
В частности, 30 сентября ведомство подтвердило гибель 23 военных. В сообщениях указаны имена всех погибших, включая добровольцев. Самый старший из них 1985 г. рождения, самый младший — 2002 г. НКР — единственная из сторон конфликта, которая регулярно сообщает о своих потерях.
Военные Армении и Азербайджана заявляют только о потерях противника. Ереван по итогам трех дней боев насчитал 790 убитых азербайджанских военнослужащих. Баку считает, что погибло около 2300 армянских военных. Стороны конфликта также сообщают о сотнях единиц уничтоженной бронетехники, беспилотников, зенитных и артсистем, опровергая данные о потерях друг друга.
Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.
Карабахская война шла с 1991 по 1994 г. По итогам на части территории Азербайджана образовалась населенная армянами непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая поддерживается Арменией военно и экономически. В Баку называют существующее положение «армянской оккупацией». Последнее масштабное столкновение в зоне конфликта произошло в апреле в 2016 г.