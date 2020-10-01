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Лавров обвинил Германию в проведении политики сдерживания России

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Потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным, и Берлин сейчас взял курс на сдерживание России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений». Оно опубликовано на сайте российского МИДа.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — сказал Лавров. Он добавил, что период напряженности может быть преодолен «во благо коренных интересов» России и Германии. По его словам, шансы на сохранение этой перспективы остаются.

Лавров также заявил, что сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия из-за «близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока — 2». Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца. 

Ранее по теме: МИД Германии не исключил приостановку «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных