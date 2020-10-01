Лавров обвинил Германию в проведении политики сдерживания России
Потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным, и Берлин сейчас взял курс на сдерживание России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений». Оно опубликовано на сайте российского МИДа.
«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — сказал Лавров. Он добавил, что период напряженности может быть преодолен «во благо коренных интересов» России и Германии. По его словам, шансы на сохранение этой перспективы остаются.
Лавров также заявил, что сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия из-за «близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока — 2». Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.