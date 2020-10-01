Лавров обвинил Германию в проведении политики сдерживания России

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — сказал Лавров. Он добавил, что период напряженности может быть преодолен «во благо коренных интересов» России и Германии. По его словам, шансы на сохранение этой перспективы остаются.