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Путин назначил нового председателя Мосгорсуда

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Президент России Владимир Путин назначил на должность председателя Мосгорсуда, которую ранее 20 лет занимала Ольга Егорова, Михаила Птицына, председателя Южного окружного военного суда. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», — говорится в документе. Указ вступит в силу 24 октября. 

Предыдущий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, трижды занимавшая этот пост с 2000 г., подала заявление об отставке 11 сентября, срок ее полномочий истекал 25 октября. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рассмотрела заявление Егоровой. До этого, в 2019 г., второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Егоровой вынесли частное определение.

В августе 2020 г. ВККС и Верховный суд поддержали кандидатуру Михаила Птицына, уже 10 лет занимающего пост председателя Южного окружного военного суда, на должность председателя Мосгорсуда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных