Путин назначил нового председателя Мосгорсуда

Предыдущий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, трижды занимавшая этот пост с 2000 г., подала заявление об отставке 11 сентября, срок ее полномочий истекал 25 октября. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рассмотрела заявление Егоровой. До этого, в 2019 г., второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Егоровой вынесли частное определение.