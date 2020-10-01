Путин назначил нового председателя Мосгорсуда
Президент России Владимир Путин назначил на должность председателя Мосгорсуда, которую ранее 20 лет занимала Ольга Егорова, Михаила Птицына, председателя Южного окружного военного суда. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», — говорится в документе. Указ вступит в силу 24 октября.
Предыдущий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, трижды занимавшая этот пост с 2000 г., подала заявление об отставке 11 сентября, срок ее полномочий истекал 25 октября. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рассмотрела заявление Егоровой. До этого, в 2019 г., второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Егоровой вынесли частное определение.
В августе 2020 г. ВККС и Верховный суд поддержали кандидатуру Михаила Птицына, уже 10 лет занимающего пост председателя Южного окружного военного суда, на должность председателя Мосгорсуда.