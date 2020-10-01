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Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили к выборам в Грузии

Ведомости

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе является первым в списке, который основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение» представила в ЦИК к выборам в грузинский парламент. Об этом сообщила журналистам член партии Тина Бокучава.

«Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг. — «Ведомости») Кикабидзе», — цитируют Бокучаву «РИА Новости».

Партия «Единое национальное движение» была основана в 2001 г. Михаилом Саакашвили и была правящей пока он занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 гг. В начале сентября этого года партия и объединение «Сила в единстве» выдвинули Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября. Это произошло после того, как 27 августа Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию. 

В Грузии на Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате. В связи с этим в 2015 г. он уехал на Украину, получил там гражданство и занял пост губернатора Одесской области. В ноябре 2016 г. занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от должности и на следующий год лишил его гражданства. В 2018 г. Саакашвили выслали из страны. В апреле 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. В мае того же года экс-президент Грузии был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных