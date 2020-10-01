Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили к выборам в Грузии

В Грузии на Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате. В связи с этим в 2015 г. он уехал на Украину, получил там гражданство и занял пост губернатора Одесской области. В ноябре 2016 г. занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от должности и на следующий год лишил его гражданства. В 2018 г. Саакашвили выслали из страны. В апреле 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. В мае того же года экс-президент Грузии был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины.