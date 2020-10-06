Мэр Бишкека подал в отставку
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию, сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на руководителя пресс-службы муниципалитета Гулю Алмамбетову.
«Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович», — написала Алмамбетова в своем Facebook. Ранее в пресс-службе «Интерфаксу» собщали, что митингующие назначили нового мэра Бишкека. В здании муниципалитета корреспонденту агентства демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что «народным мэром» стал Жоошбек Коеналиев.
4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. После этого 5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране.