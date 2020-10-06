Мэр Бишкека подал в отставку

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. После этого 5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране.