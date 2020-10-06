Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — сказал Жээнбеков. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь по протестующим. Также Жээнбеков предложил ЦИКу расследовать нарушения, связанные с парламентскими выборами, и при необходимости аннулировать их результаты. Лидеров партий президент призвал увести своих митингующих сторонников с улиц и «вернуться в правовое поле».