Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране. Заявление президента опубликовано на его сайте.
«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — сказал Жээнбеков. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь по протестующим. Также Жээнбеков предложил ЦИКу расследовать нарушения, связанные с парламентскими выборами, и при необходимости аннулировать их результаты. Лидеров партий президент призвал увести своих митингующих сторонников с улиц и «вернуться в правовое поле».
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан».
5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Среди демонстрантов есть пострадавшие. 6 октября Жээнбеков встретится с лидерами политических партий, которые участвовали в выборах.