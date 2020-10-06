ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными

5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране. А мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. В пресс-службе муниципалитета «Интерфакс» сообщали, что митингующие назначили нового мэра Бишкека. «Народным мэром» стал Жоошбек Коеналиев.