Украина присоединится к возможным антироссийским санкциям по Навальному
Украина готова присоединиться к возможным западным санкциям в отношении России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
«Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров», — сказал Зеленский.
Ранее привлеченные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксперты заявили об обнаружении в анализах Алексея Навального следы вещества, по структуре схожего с ядом группы «Новичок», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.