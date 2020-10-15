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Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

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Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса и нестабильности в стране, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент, поэтому, конечно, до того, как заработают ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеется», — сказал Песков. До этого пресс-секретарь президента заявил, что пока в Москве не знают точно, с кем именно с киргизской стороны придется вести диалог в дальнейшем. Однако Песков подчеркнул, что контакты с Бишкеком идут и будут осуществляться в дальнейшем.

Ранее сегодня на фоне политического кризиса в стране президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в начале недели принявший решение о режиме ЧП и вводе войск в Бишкек, заявил о решении уйти в отставку. Он пояснил, что не намерен проливать кровь своих сограждан и призвал как силовиков, так и оппозицию не поддаваться на провокации, так как ситуация находится на грани двустороннего конфликта. 14 октября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении.

Накануне о том, что Россия приостановила оказание финансовой помощи Киргизии до стабилизации обстановки в республике, сообщило издание РБК.

Акции протеста в Киргизии начались 5 октября, после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итоги голосования, вступили в столкновения с МВД, захватили ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель, вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков.

Ранее по теме: Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных