Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии
Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса и нестабильности в стране, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент, поэтому, конечно, до того, как заработают ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеется», — сказал Песков. До этого пресс-секретарь президента заявил, что пока в Москве не знают точно, с кем именно с киргизской стороны придется вести диалог в дальнейшем. Однако Песков подчеркнул, что контакты с Бишкеком идут и будут осуществляться в дальнейшем.
Ранее сегодня на фоне политического кризиса в стране президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в начале недели принявший решение о режиме ЧП и вводе войск в Бишкек, заявил о решении уйти в отставку. Он пояснил, что не намерен проливать кровь своих сограждан и призвал как силовиков, так и оппозицию не поддаваться на провокации, так как ситуация находится на грани двустороннего конфликта. 14 октября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении.
Акции протеста в Киргизии начались 5 октября, после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итоги голосования, вступили в столкновения с МВД, захватили ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель, вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков.