Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

«Сейчас естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент, поэтому, конечно, до того, как заработают ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеется», — сказал Песков. До этого пресс-секретарь президента заявил, что пока в Москве не знают точно, с кем именно с киргизской стороны придется вести диалог в дальнейшем. Однако Песков подчеркнул, что контакты с Бишкеком идут и будут осуществляться в дальнейшем.