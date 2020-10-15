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Россия готовится к визиту специалистов ОЗХО в связи с делом Навального

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Россия ведет подготовку к визиту специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Москву в рамках взаимодействия по делу основателя ФБК Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на официальном YouTube-канале ведомства. 

«Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. На сегодняшний момент могу сказать, что [российской стороной] ведется работа по подготовке такого визита», — сказала Захарова, отметив недостаточную активность в этом направлении со стороны западных стран.

«В соответствии с порядком работы ОЗХО, на площадку которой немецкие партнеры решили перенести этот вопрос, они обязаны взаимодействовать с Россией в конвенционном поле», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что власти России, которые на Западе обвиняются в причастности к покушению на Навального с помощью боевого отравляющего вещества, выполнили свои обязательства по конвенции о запрещении химоружия, досрочно уничтожив как его запасы, так и производственную базу, согласившись на мониторинг бывших заводов.

МИД России предложил ОЗХО направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с Навальным 1 октября. Тогда подчеркивалось, что Москва ожидает позитивный отклик на предложение и рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО, подчеркнула она.

15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению Навального, которому стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства, однако немецкая сторона так и не передала соответствующие материалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных