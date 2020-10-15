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Премьер Киргизии Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента

Ведомости

Назначенный накануне премьер-министром Киргизии Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны, выступая на митинге перед своими сторонниками в центре Бишкека. Об этом сообщает местное издание Kg24.

«Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке....Полномочия президента и премьер-министра переданы мне», — заявил Жапаров. Он добавил, что недавно назначенный спикер парламента страны Канат Исаев отказался от президентских полномочий, которые переходят к нему в случае отставки главы государства.

Жапаров призвал своих сторонников разойтись, объявив о победе. «Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места», — сказал он. Накануне Жапаров обещал, что вынудит Жээнбекова уйти в отставку в течение суток.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не хочет довести ситуацию до кровопролития между группами оппозиции и подразделениями силовиков, которые он ввел в столицу страны Бишкек в рамках чрезвычайного положения. В Кремле не смогли прокомментировать уход Жээнбекова в отставку и заявили, что пока не понимают, с кем Россия может вести диалог в Киргизии и кто является ее действительным руководством. Кроме того, до стабилизации обстановки в стране Москва приостановила финансовую помощь Бишкеку.

Смена руководства Киргизии произошла после более чем недельных акций протеста, которые начались 5 октября после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итоги голосования, начали столкновения с подразделениями МВД, захватив в итоге ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты парламентских выборов нелегитимными и сообщил о подготовке повторного голосования в течение двух недель.

Вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков. Место главы правительства занял Жапаров, а спикера парламента Исаев.

Ранее по теме: Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных