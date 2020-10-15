Премьер Киргизии Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента
Назначенный накануне премьер-министром Киргизии Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны, выступая на митинге перед своими сторонниками в центре Бишкека. Об этом сообщает местное издание Kg24.
«Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке....Полномочия президента и премьер-министра переданы мне», — заявил Жапаров. Он добавил, что недавно назначенный спикер парламента страны Канат Исаев отказался от президентских полномочий, которые переходят к нему в случае отставки главы государства.
Жапаров призвал своих сторонников разойтись, объявив о победе. «Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места», — сказал он. Накануне Жапаров обещал, что вынудит Жээнбекова уйти в отставку в течение суток.
Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не хочет довести ситуацию до кровопролития между группами оппозиции и подразделениями силовиков, которые он ввел в столицу страны Бишкек в рамках чрезвычайного положения. В Кремле не смогли прокомментировать уход Жээнбекова в отставку и заявили, что пока не понимают, с кем Россия может вести диалог в Киргизии и кто является ее действительным руководством. Кроме того, до стабилизации обстановки в стране Москва приостановила финансовую помощь Бишкеку.
Смена руководства Киргизии произошла после более чем недельных акций протеста, которые начались 5 октября после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итоги голосования, начали столкновения с подразделениями МВД, захватив в итоге ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты парламентских выборов нелегитимными и сообщил о подготовке повторного голосования в течение двух недель.
Вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков. Место главы правительства занял Жапаров, а спикера парламента Исаев.