Премьер Киргизии Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не хочет довести ситуацию до кровопролития между группами оппозиции и подразделениями силовиков, которые он ввел в столицу страны Бишкек в рамках чрезвычайного положения. В Кремле не смогли прокомментировать уход Жээнбекова в отставку и заявили, что пока не понимают, с кем Россия может вести диалог в Киргизии и кто является ее действительным руководством. Кроме того, до стабилизации обстановки в стране Москва приостановила финансовую помощь Бишкеку.