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Песков ответил на слова Байдена об угрозе США от России

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Российские власти не согласны с утверждением кандидата в президенты США Джо Байдена, что Россия является главной угрозой для США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. И мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так»», — сказал Песков.

Ранее Байден в интервью CBS News заявил, что Россия является главной угрозой для США. Главным конкурентом Соединенных штатов Байден назвал Китай. Ранее Песков назвал все избирательные процессы в США «соревнованием в нелюбви к России».

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе дебатов 29 сентября Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». 8 октября кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом заявила, что Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем своей разведке.

Ранее по теме: Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных