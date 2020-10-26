Песков ответил на слова Байдена об угрозе США от России
Российские власти не согласны с утверждением кандидата в президенты США Джо Байдена, что Россия является главной угрозой для США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. И мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так»», — сказал Песков.
Ранее Байден в интервью CBS News заявил, что Россия является главной угрозой для США. Главным конкурентом Соединенных штатов Байден назвал Китай. Ранее Песков назвал все избирательные процессы в США «соревнованием в нелюбви к России».
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе дебатов 29 сентября Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». 8 октября кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом заявила, что Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем своей разведке.