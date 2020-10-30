Песков не увидел связи между нападениями во Франции и Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у нападения 16-летнего подростка на полицейских в Татарстане нет связи с недавними атаками во Франции.
«Это не в Кремле должны считать, мы же не следственные органы и не полиция. Во Франции события — это французские события, здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. То есть, какая здесь связь-то?», — ответил Песков на вопрос, являются ли, по мнению Кремля, нападения во Франции и в Татарстане звеньями одной цепи.
29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По данным мэра города Кристиана Эстрози, в ходе нападения были убиты три человека, в том числе священник. Эстрози заявил, что во время нападения злоумышленник кричал «Аллах акбар!» В ходе задержания нападавший был ранен. По данным властей, нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса. В тот же день через да часа в Авиньоне мужчина с ножом напал на улице на правоохранителей.
20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.
Ночью 30 октября в Татарстане 16-летний подросток попытался поджечь отделение полиции, бросая на территорию предположительно бутылки с горючей смесью. При задержании подросток угрожал полицейским ножом и ранил одного из сотрудников несколько раз. В ответ полицейские открыли огонь, от полученных ранений молодой человек скончался. По данным источника «Интерфакса», подросток кричал «Аллах акбар!». СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.