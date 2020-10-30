Песков не увидел связи между нападениями во Франции и Татарстане

29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По данным мэра города Кристиана Эстрози, в ходе нападения были убиты три человека, в том числе священник. Эстрози заявил, что во время нападения злоумышленник кричал «Аллах акбар!» В ходе задержания нападавший был ранен. По данным властей, нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса. В тот же день через да часа в Авиньоне мужчина с ножом напал на улице на правоохранителей.