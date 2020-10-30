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Песков не увидел связи между нападениями во Франции и Татарстане

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у нападения 16-летнего подростка на полицейских в Татарстане нет связи с недавними атаками во Франции.

«Это не в Кремле должны считать, мы же не следственные органы и не полиция. Во Франции события — это французские события, здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. То есть, какая здесь связь-то?», — ответил Песков на вопрос, являются ли, по мнению Кремля, нападения во Франции и в Татарстане звеньями одной цепи.

29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По данным мэра города Кристиана Эстрози, в ходе нападения были убиты три человека, в том числе священник. Эстрози заявил, что во время нападения злоумышленник кричал «Аллах акбар!» В ходе задержания нападавший был ранен. По данным властей, нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса. В тот же день через да часа в Авиньоне мужчина с ножом напал на улице на правоохранителей.

20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.

Ночью 30 октября в Татарстане 16-летний подросток попытался поджечь отделение полиции, бросая на территорию предположительно бутылки с горючей смесью. При задержании подросток угрожал полицейским ножом и ранил одного из сотрудников несколько раз. В ответ полицейские открыли огонь, от полученных ранений молодой человек скончался. По данным источника «Интерфакса», подросток кричал «Аллах акбар!». СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее по теме: Франция подверглась атакам террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных