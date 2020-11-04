Премьер Словении заявил о переизбрании Трампа до результатов голосования

До Янки о своей победе на выборах заявил сам Трамп в ходе выступления после завершения голосования. При этом кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что лидирует он, при этом напомнив о необходимости сначала подсчитать бюллетени.