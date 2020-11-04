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Премьер Словении заявил о переизбрании Трампа до результатов голосования

Ведомости

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что президент США Дональд Трамп переизбран на второй срок, несмотря на то, что официально подсчет голосов не окончен и результаты выборов не объявлены. 

«Совершенно очевидно, что американский народ выбрал Дональда Трампа и Майка Пенса (вице-президента США. — прим. ред.) еще на четыре года», — написал Янша на своей странице в Twitter.

Он также поздравил Республиканскую партию, кандидатом от которой и является Трамп, с «сильными результатами» на выборах в Сенат Конгресса США. По прогнозу телеканала Fox News, республиканцы действительно незначительно опережают демократов. 

До Янки о своей победе на выборах заявил сам Трамп в ходе выступления после завершения голосования. При этом кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что лидирует он, при этом напомнив о необходимости сначала подсчитать бюллетени.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Трамп и Байден стали основными кандидатами на этот пост. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.

Ранее по теме: Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных