Премьер Словении заявил о переизбрании Трампа до результатов голосования
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что президент США Дональд Трамп переизбран на второй срок, несмотря на то, что официально подсчет голосов не окончен и результаты выборов не объявлены.
«Совершенно очевидно, что американский народ выбрал Дональда Трампа и Майка Пенса (вице-президента США. — прим. ред.) еще на четыре года», — написал Янша на своей странице в Twitter.
Он также поздравил Республиканскую партию, кандидатом от которой и является Трамп, с «сильными результатами» на выборах в Сенат Конгресса США. По прогнозу телеканала Fox News, республиканцы действительно незначительно опережают демократов.
До Янки о своей победе на выборах заявил сам Трамп в ходе выступления после завершения голосования. При этом кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что лидирует он, при этом напомнив о необходимости сначала подсчитать бюллетени.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Трамп и Байден стали основными кандидатами на этот пост. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.