Байден опережает Трампа на выборах в США

Однако в Неваде пока обработано только 67% бюллетеней. При этом распределение голосов между кандидатами почти одинаковое — 49,2% и 48,6%. Кроме того, в Пенсильвании и на Аляске, где сейчас побеждает действующий президент, обработано всего 64% и 45% бюллетеней соответственно. Если Трамп не сможет взять верх в нескольких колеблющихся штатах, где сейчас его опережает Байден, в частности, в Висконсине или Мичигане, то Байден наберет 270 выборщиков, необходимых для победы на выборах. Также Трампу нужно удержать лидерство в штатах, где итог голосования еще не определен.