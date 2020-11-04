Байден опережает Трампа на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден опережает нынешнего лидера государства Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, по количеству выборщиков, следует из статистики Fox News.
Для победы в выборах кандидат должен набрать 270 выборщиков из 538 возможных. Число выборщиков в каждом штате разное: больше всего их в Калифорнии — 55, меньше всего — по 3 — в Монтане, Северной Дакоте, на Аляске и еще в пяти штатах. Голоса всех выборщиков от штата отдаются в пользу того кандидата, за которого проголосовало большинство жителей.
Сейчас после подсчета голосов в большинстве штатов у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Колеблющимися остаются семь штатов из 50 — Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. Первые три «склоняются» в пользу демократа, остальные — республиканца.
При этом в Северной Каролине, Джорджии, Мичигане и Висконсине подсчитано большинство бюллетеней. Исход выборов будет зависеть от того, кто победит в «колеблющихся» штатах — Мичигане и Висконсине, которые дадут кандидату 16 и 10 голосов выборщиков соответственно. В Мичигане сначала лидировал нынешний глава государства, но после обработки 94% бюллетеней его доля голосов составила 49,1%, а бывшего вице-президента — 49,3%. В Висконсине Байден также лидирует на 0,7%, доли там распределены по 49,6% и 48,9% соответственно, обработано уже 95% бюллетеней.
Однако в Неваде пока обработано только 67% бюллетеней. При этом распределение голосов между кандидатами почти одинаковое — 49,2% и 48,6%. Кроме того, в Пенсильвании и на Аляске, где сейчас побеждает действующий президент, обработано всего 64% и 45% бюллетеней соответственно. Если Трамп не сможет взять верх в нескольких колеблющихся штатах, где сейчас его опережает Байден, в частности, в Висконсине или Мичигане, то Байден наберет 270 выборщиков, необходимых для победы на выборах. Также Трампу нужно удержать лидерство в штатах, где итог голосования еще не определен.
Голосование в США завершилось 3 ноября в 20:00 по местному времени (4 ноября 9:00 по Москве). Сразу после него Трамп объявил о своей победе на выборах. Байден же отметил, что пока лидирует, однако подчеркнул необходимость дождаться подсчета бюллетеней.