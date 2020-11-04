Байден опередил Трампа в штате Мичиган

Всего в стране 538 выборщиков от разных штатов. Больше всего их в Калифорнии — 55. Там после обработки 64% голосов лидирует Байден, у которого 65,2% голосов против 32,9% у Трампа. В топ-5 по числу выборщиков входят также Техас (38), Филадельфия (29), Нью-Йорк (29) и Пенсильвания (20). Из них демократ побеждает пока только в Нью-Йорке.