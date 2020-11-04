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Байден опередил Трампа в штате Мичиган

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден опередил представляющего Республиканскую партию нынешнего лидера США Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган, следует из данных телеканала Fox News.

После обработки 94% бюллетеней у Байдена 49,3% голосов избирателей, у Трампа — 49,2%. Ранее Трамп опережал своего оппонента. Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков из 270, необходимых для того, чтобы выиграть в выборах.

При этом Трамп догоняет Байдена в колеблющейся Неваде. Сейчас у республиканца 48,6% голосов, а у демократа — 49,2%. Однако пока там обработано только 67% бюллетеней. Невада может принести кандидату 6 голосов выборщиков.

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В целом по числу голосов Байден пока опережает Трампа: их доли составляют 50% и 48,4% соответственно. Однако, согласно выборной системе США, президентом становится не тот, за кого проголосовало большинство жителей страны, а тот, у кого 270 голосов выборщиков, количество которых разнится в разных штатах в зависимости от численности населения.

Всего в стране 538 выборщиков от разных штатов. Больше всего их в Калифорнии — 55. Там после обработки 64% голосов лидирует Байден, у которого 65,2% голосов против 32,9% у Трампа. В топ-5 по числу выборщиков входят также Техас (38), Филадельфия (29), Нью-Йорк (29) и Пенсильвания (20). Из них демократ побеждает пока только в Нью-Йорке.

Ранее по теме: Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных