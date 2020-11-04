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Четыре человека ранены в результате нападения с ножом в Вашингтоне

Ведомости

Четыре члена ультраправого движения Proud Boys, которое выступает в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, получили ножевые ранения в Вашингтоне, сообщает Newsweek со ссылкой на телеканалы Fox 5 и NBC. Среди пострадавших — трое мужчин и одна женщина.

По информации издания, одним из раненых может быть лидер группы Proud Boys Энрике Таррио. Отмечается, что ранения не представляют опасности для жизни жертв, им предоставлена медицинская помощь.

Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

Нападение было совершено на улице, ведущей к Белому дому. Теперь полиция разыскивает подозреваемых — двух темнокожих мужчин и одну женщину, уточняет издание.

Ранее утром «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщили, что полиция перекрыла несколько улиц в Центре Вашингтона. В том числе — 16 Street, ведущую к Белому дому.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Главными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.

Ранее по теме: Премьер Словении заявил о переизбрании Трампа до результатов голосования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных