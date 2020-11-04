Четыре человека ранены в результате нападения с ножом в Вашингтоне
Четыре члена ультраправого движения Proud Boys, которое выступает в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, получили ножевые ранения в Вашингтоне, сообщает Newsweek со ссылкой на телеканалы Fox 5 и NBC. Среди пострадавших — трое мужчин и одна женщина.
По информации издания, одним из раненых может быть лидер группы Proud Boys Энрике Таррио. Отмечается, что ранения не представляют опасности для жизни жертв, им предоставлена медицинская помощь.
Нападение было совершено на улице, ведущей к Белому дому. Теперь полиция разыскивает подозреваемых — двух темнокожих мужчин и одну женщину, уточняет издание.
Ранее утром «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщили, что полиция перекрыла несколько улиц в Центре Вашингтона. В том числе — 16 Street, ведущую к Белому дому.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Главными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.