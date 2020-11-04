Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко и белорусских чиновников
Послы постоянных представителей 27 стран – членов Евросоюза согласовали расширение санкций в отношении белорусских властей, сообщает корреспондент ТАСС.
В новый санкционный список войдет также и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отмечается, что список будет утвержден в ближайшие дни Советом ЕС и вступит в силу.
Ранее лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.
Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.