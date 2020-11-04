В штабе Байдена уверены в его победе на президентских выборах
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, выразил уверенность представитель его предвыборного штаба Боб Бауэр.
«Мы побеждаем на выборах. Мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — цитирует его в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.
По словам Бауэра, кандидат от республиканцев Дональд Трамп задался целью «атаковать демократический процесс», поэтому задача демократов – защитить его.
Ранее Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в ряде ключевых штатов при подсчете голосов на президентских выборах.
Действующий президент указал на разницу между результатами очного голосования и голосования по почте, намекнув на то, что за потерей лидерства в ряде колеблющихся штатов может стоять «вброс» бюллетеней, которые пришли по почте.
Сейчас после подсчета голосов в большинстве штатов у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213, следует из данных Fox News. Колеблющимися остаются семь штатов из 50 — Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. Первые три «склоняются» в пользу демократа, остальные — республиканца.