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В штабе Байдена уверены в его победе на президентских выборах

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, выразил уверенность представитель его предвыборного штаба Боб Бауэр.

«Мы побеждаем на выборах. Мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — цитирует его в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.

По словам Бауэра, кандидат от республиканцев Дональд Трамп задался целью «атаковать демократический процесс», поэтому задача демократов – защитить его.

Ранее Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в ряде ключевых штатов при подсчете голосов на президентских выборах.

Действующий президент указал на разницу между результатами очного голосования и голосования по почте, намекнув на то, что за потерей лидерства в ряде колеблющихся штатов может стоять «вброс» бюллетеней, которые пришли по почте.

Сейчас после подсчета голосов в большинстве штатов у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213, следует из данных Fox News. Колеблющимися остаются семь штатов из 50 — Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. Первые три «склоняются» в пользу демократа, остальные — республиканца.

Ранее по теме: Байден опережает Трампа на выборах в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных