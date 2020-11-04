Штаб Трампа запросит пересчет голосов в Висконсине

Помимо этого, действующий глава Белого дома говорил о намерении обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными. В ответ на это в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявили, что у них готова команда юристов, которая будет противостоять республиканцу и его сторонникам.