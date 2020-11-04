Штаб Трампа запросит пересчет голосов в Висконсине
Штаб президента США Дональда Трампа запросит пересчет голосов на выборах главы государства в одном из ключевых штатов Висконсин, следует из заявления штаба.
«Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в приемлемых рамках, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Ранее Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов.
Висконсин является одним из так называемых колеблющихся штатов, где подсчет голосов избирателей еще не завершен. По данным Fox News на 21.35 мск, Байден набирает там 49,6% против 49% у Трампа. Подсчет завершен на 95%, штат дает 10 выборщиков.
Помимо этого, действующий глава Белого дома говорил о намерении обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными. В ответ на это в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявили, что у них готова команда юристов, которая будет противостоять республиканцу и его сторонникам.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов, лидерство пока удерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден.