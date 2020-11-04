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Трамп обвинил демократов в попытке фальсифицировать выборы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов, о чем он написал в Twitter.

«Они усердно работают над тем, чтобы перекрыть преимущество в 500 тыс. голосов в Пенсильвании, как можно скорее. Также они это делают в Мичигане и др.», — написал Трамп. После публикации сообщения Twitter практически сразу его скрыл, пометив, что оно может содержать «спорный контент». Сообщение американского лидера нельзя посмотреть на ленте, его можно открыть, нажав на пометку о «спорном контенте», также его нельзя комментировать или поставить отметку «нравится».

Ранее Трамп говорил, что демократы пытаются «украсть» у него выборы путем фальсификации голосов, отправленных дистанционно по почте. Сегодня он уже заявил, что в ряде штатов, где итог голосования еще не определен, кандидат от Демократической партии получил преимущество именно после того, как началась обработка бюллетеней, присланных по почте. В штабе Трампа до этого заявляли, что республиканский кандидат одержит победу на выборах, если при подсчете голосов будут учтены только «законные избирательные бюллетени».

Ранее по теме: Политологи оценили предварительные итоги выборов в США

В настоящее время Байден опережает Трампа. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков, которые, по сути, и выбирают президента. Выборщиков от того или иного штата получает кандидат, который набрал наибольшее число голосов избирателей в этом штате. На 20.45 мск победитель еще не определен в семи штатах, в четырех из них лидирует Трамп , в остальных Байден. Подсчет бюллетеней все еще продолжается, и если ситуация не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.

Вместе с этим Трамп уже говорил о намерении обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными. В ответ на это в штабе Байдена заявили, что у них готова команда юристов, которая будет противостоять республиканцу и его сторонникам.

Ранее по теме: В штабе Байдена уверены в его победе на президентских выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных