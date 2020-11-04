Трамп обвинил демократов в попытке фальсифицировать выборы

В настоящее время Байден опережает Трампа. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков, которые, по сути, и выбирают президента. Выборщиков от того или иного штата получает кандидат, который набрал наибольшее число голосов избирателей в этом штате. На 20.45 мск победитель еще не определен в семи штатах, в четырех из них лидирует Трамп , в остальных Байден. Подсчет бюллетеней все еще продолжается, и если ситуация не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.