Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане
Штаб президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган, следует из заявления штаба.
«Мы сегодня подали иск в Претензионный суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как будет предоставлен существенный доступ (наблюдателей штаба Трампа к подсчету голосов. — прим. ред.). Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Ранее Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов.
Помимо этого, действующий глава Белого дома говорил о намерении обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными. В ответ на это в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявили, что у них готова команда юристов, которая будет противостоять республиканцу и его сторонникам в суде.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов. Байден пока что опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков.