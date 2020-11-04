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Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане

Ведомости

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган, следует из заявления штаба.

«Мы сегодня подали иск в Претензионный суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как будет предоставлен существенный доступ (наблюдателей штаба Трампа к подсчету голосов. — прим. ред.). Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Ранее Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов.

Помимо этого, действующий глава Белого дома говорил о намерении обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными. В ответ на это в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявили, что у них готова команда юристов, которая будет противостоять республиканцу и его сторонникам в суде.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов. Байден пока что опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. 

Ранее по теме: Трамп и Байден объявили о создании фондов для «защиты выборов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных