Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане

«Мы сегодня подали иск в Претензионный суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как будет предоставлен существенный доступ (наблюдателей штаба Трампа к подсчету голосов. — прим. ред.). Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.