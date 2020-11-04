Трамп и Байден объявили о создании фондов для «защиты выборов»
Кандидат в президенты США Джо Байден объявил о создании фонда по сбору средств, которые будут использованы для «защиты результатов выборов» в судах, о чем он написал в Twitter.
«Чтобы убедиться в том, что каждый голос учтен, мы создаем крупнейший фонд защиты выборов», — написал Байден. По его словам, действующий президент США Дональд Трамп «не должен решать исход этих выборов».
Как пояснила Камала Харрис, которая в случае победы Байдена станет вице-президентом, средства пойдут на финансирование работы команды юристов, которая необходима для того, чтобы отстоять итоги выборов в суде. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет оспаривать итоги президентских выборов в Верховном суде, в частности, она будет требовать, чтобы избирательные бюллетени, отправленные по почте, были признаны недействительными. По мнению Трампа и его команды, демократы подделали значительное число бюллетеней, отправленных по почте, чтобы обеспечить победу Байдена в ключевых штатах.
О создании фонда для «защиты результатов выборов» с похожими целями также объявил штаб Трампа.
В настоящее время Байден опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если ситуация в штатах, где еще не завершен подсчет голосов, не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.