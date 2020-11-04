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Трамп и Байден объявили о создании фондов для «защиты выборов»

Ведомости

Кандидат в президенты США Джо Байден объявил о создании фонда по сбору средств, которые будут использованы для «защиты результатов выборов» в судах, о чем он написал в Twitter.

«Чтобы убедиться в том, что каждый голос учтен, мы создаем крупнейший фонд защиты выборов», — написал Байден. По его словам, действующий президент США Дональд Трамп «не должен решать исход этих выборов».

Как пояснила Камала Харрис, которая в случае победы Байдена станет вице-президентом, средства пойдут на финансирование работы команды юристов, которая необходима для того, чтобы отстоять итоги выборов в суде. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет оспаривать итоги президентских выборов в Верховном суде, в частности, она будет требовать, чтобы избирательные бюллетени, отправленные по почте, были признаны недействительными. По мнению Трампа и его команды, демократы подделали значительное число бюллетеней, отправленных по почте, чтобы обеспечить победу Байдена в ключевых штатах.

О создании фонда для «защиты результатов выборов» с похожими целями также объявил штаб Трампа.

В настоящее время Байден опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если ситуация в штатах, где еще не завершен подсчет голосов, не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.

Ранее по теме: Fox News рассказал о подготовке протестов в США после выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных