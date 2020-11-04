Трамп и Байден объявили о создании фондов для «защиты выборов»

В настоящее время Байден опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если ситуация в штатах, где еще не завершен подсчет голосов, не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.