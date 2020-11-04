Fox News рассказал о подготовке протестов в США после выборов
Коалиция разных активистских групп готовится организовать массовые протесты в США в случае, если победителем на президентских выборах будет объявлен демократ Джо Байден, а действующий американский лидер Дональд Трамп не признает итоги выборов и будет их оспаривать в суде, сообщает Fox News.
«Их цель пока что заключается в том, чтобы вывести на улицы большое количество людей, если президент Трамп не признает поражение или оспорит результаты выборов в случае победы демократического кандидата Джо Байдена», — отмечает телеканал.
По информации канала, несколько групп под руководством движений Black Lives Matter и Shutdown DC, которые выступают против Трампа, проводят тренировки по организации протестов уже в течение нескольких месяцев. Их активисты уже принимали участие в протестах в Вашингтоне, Нью Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сиэтле и Портленде, которые прошли в США минувшей ночью.
Согласно сайту Shutdown DC, следующая массовая демонстрация может пройти в среду в Вашингтоне недалеко от Белого дома, ее цель заключается в том, чтобы «поддерживать друг друга до тех пор, пока народ не приведет к власти новое правительство». «Мы вмешаемся, чтобы доставить большую дозу демократии некоторым влиятельным учреждениям в столице Вашингтоне», — говорится в сообщении организации.
Во вторник ночью, продолжает телеканал, напротив Белого дома собрались несколько сотен людей, некоторые из них слушали музыку и танцевали. К Белому дому были подтянуты усиленные наряды полиции, было зафиксировано несколько мелких стычек между участниками собрания и сотрудниками правопорядка. В ночь со вторника на четверг полиция задержала четырех человек в связи с демонстрациями. Вместе с этим полиция разыскивает трех человек, подозреваемых в нападении с ножом на сторонников Трампа в Вашингтоне.
В настоящее время Байден опережает Трампа по числу выигранных штатов, что, в свою очередь, определит, сколько у каждого из кандидатов будет выборщиков, которые решат итог голосования. У бывшего вице-президента США уже есть 238 выборщиков, тогда как у Трампа — 213. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если ситуация в штатах, где еще не завершен подсчет голосов, не изменится в пользу Трампа, то следующим президентом США должен стать Байден.