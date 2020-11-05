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NYT увидел шансы Байдена побить рекорд по числу избирателей на выборах

Ведомости

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал больше 70 млн голосов в свою поддержку на выборах, сумев побить предыдущий исторический рекорд, принадлежавший экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает The New York Times (NYT). По предварительным подсчетам издания на 7.00 мск, за Байдена проголосовали более 71,8 млн выборщиков.

На выборах 2008 г. за Обаму проголосовали 69,4 млн человек. Тогда Байден вместе с Обамой баллотировался в качестве кандидата в вице-президенты и занимал затем эту должность в течение двух сроков Обамы. Данные показатели значительно превысили результаты президентских выборов 2016 г., когда действующий президент США Дональд Трамп набрал более 62,9 млн голосов. Сейчас у Трампа 68,2 млн голосов. Подсчет еще продолжается.

3 ноября в США состоялись выборы президента. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. По данным NYT на 7.00 мск, у Байдена 254 голоса выборщиков, у Трампа 214.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных