NYT увидел шансы Байдена побить рекорд по числу избирателей на выборах

На выборах 2008 г. за Обаму проголосовали 69,4 млн человек. Тогда Байден вместе с Обамой баллотировался в качестве кандидата в вице-президенты и занимал затем эту должность в течение двух сроков Обамы. Данные показатели значительно превысили результаты президентских выборов 2016 г., когда действующий президент США Дональд Трамп набрал более 62,9 млн голосов. Сейчас у Трампа 68,2 млн голосов. Подсчет еще продолжается.