NYT увидел шансы Байдена побить рекорд по числу избирателей на выборах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал больше 70 млн голосов в свою поддержку на выборах, сумев побить предыдущий исторический рекорд, принадлежавший экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает The New York Times (NYT). По предварительным подсчетам издания на 7.00 мск, за Байдена проголосовали более 71,8 млн выборщиков.
На выборах 2008 г. за Обаму проголосовали 69,4 млн человек. Тогда Байден вместе с Обамой баллотировался в качестве кандидата в вице-президенты и занимал затем эту должность в течение двух сроков Обамы. Данные показатели значительно превысили результаты президентских выборов 2016 г., когда действующий президент США Дональд Трамп набрал более 62,9 млн голосов. Сейчас у Трампа 68,2 млн голосов. Подсчет еще продолжается.
3 ноября в США состоялись выборы президента. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. По данным NYT на 7.00 мск, у Байдена 254 голоса выборщиков, у Трампа 214.