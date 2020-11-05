Пресс-секретарь Белого дома назвала условия победы Трампа на выборах

3 ноября в США состоялись выборы президента. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов. По данным NYT на 8.40 мск, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 253 голоса выборщиков, у действующего президента, республиканца Дональда Трампа 214.