Пресс-секретарь Белого дома назвала условия победы Трампа на выборах
Президент США Дональд Трамп может победить в президентских выборах и остаться на второй срок при условии победы в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени в эфире телеканала Fox News.
Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании во время голосования могли быть фальсификации. Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Трамп также обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов.
3 ноября в США состоялись выборы президента. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов. По данным NYT на 8.40 мск, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 253 голоса выборщиков, у действующего президента, республиканца Дональда Трампа 214.