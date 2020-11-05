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Пресс-секретарь Белого дома назвала условия победы Трампа на выборах

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может победить в президентских выборах и остаться на второй срок при условии победы в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени в эфире телеканала Fox News.

«Конечно, мы считаем, что путь (к победе. — Ведомости) лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем», — сказала Макинени (цитата по ТАСС). По ее словам, у Трампа есть «значительный перевес» в Пенсильвании. Макинени выразила уверенность в победе Трампа в Аризоне.

Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании во время голосования могли быть фальсификации. Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Трамп также обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются фальсифицировать итоги голосования на президентских выборах в ряде ключевых штатов.

3 ноября в США состоялись выборы президента. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. На данный момент голосование завершено и идет подсчет результатов. По данным NYT на 8.40 мск, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 253 голоса выборщиков, у действующего президента, республиканца Дональда Трампа 214.

Ранее по теме: Ни Трамп, ни Байден не признали поражения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных