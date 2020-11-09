Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии
Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, этого удалось достичь в рамках работы Астанинского формата с участием Ирана и Турции, заявил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации объединенных наций, — цитирует пресс-служба президента. По его словам, принципиально важное значение имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, в частности, возвращение на родину сирийских беженцев. Сейчас их начитывается более 6,5 млн человек.
«Подавляющее большинство из них – трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны», — отметил президент, добавив, что их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств — соседей Сирии. Путин рассказал, что предпринятые усилия по возвращению сирийцев дают результат: из-за рубежа вернулось свыше 850 тыс. сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны вернулось более 1,3 млн человек.
Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Свое участие в ней подтвердили представители многих государств, а также ООН и Международного Комитета Красного Креста. В российскую делегацию войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 т гуманитарного груза.