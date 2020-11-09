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Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии

Ведомости

Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, этого удалось достичь в рамках работы Астанинского формата с участием Ирана и Турции, заявил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации объединенных наций, — цитирует пресс-служба президента. По его словам, принципиально важное значение имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, в частности, возвращение на родину сирийских беженцев. Сейчас их начитывается более 6,5 млн человек.

«Подавляющее большинство из них – трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны», — отметил президент, добавив, что их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств — соседей Сирии. Путин рассказал, что предпринятые усилия по возвращению сирийцев дают результат: из-за рубежа вернулось свыше 850 тыс. сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны вернулось более 1,3 млн человек.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Свое участие в ней подтвердили представители многих государств, а также ООН и Международного Комитета Красного Креста. В российскую делегацию войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 т гуманитарного груза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных