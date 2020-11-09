Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Свое участие в ней подтвердили представители многих государств, а также ООН и Международного Комитета Красного Креста. В российскую делегацию войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 т гуманитарного груза.