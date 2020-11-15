В Польше обвинили Россию в попытках испортить ее репутацию
Россия через множество информационных кампаний пытается испортить репутацию Польши и ее отношения с НАТО и другими европейскими странами, заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин в интервью порталу Cyberdefence24.
«Самую большую угрозу для нас представляет деятельность Российской Федерации. Россия действует на основе лжи, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, лжет сознательно и цинично, чтобы достичь своих целей и в то же время навредить нам. Кремль также ведет постоянную деятельность по разжиганию споров между Польшей и нашими соседями или клевещет на Польшу на международной арене», — заявил он.
По его словам, Москва желает ослабить влияние США в Европе, «парализовать» безопасность НАТО в Восточной Европе, а также обеспечить энергозависимость Польши от поставок из России.
Кроме того агрессивную деятельность против Польши, которая, по словам чиновника, является важнейшей страной Восточной Европы, ведет также Китай и Германия.