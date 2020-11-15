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В Польше обвинили Россию в попытках испортить ее репутацию

Ведомости

Россия через множество информационных кампаний пытается испортить репутацию Польши и ее отношения с НАТО и другими европейскими странами, заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин в интервью порталу Cyberdefence24.

«Самую большую угрозу для нас представляет деятельность Российской Федерации. Россия действует на основе лжи, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, лжет сознательно и цинично, чтобы достичь своих целей и в то же время навредить нам. Кремль также ведет постоянную деятельность по разжиганию споров между Польшей и нашими соседями или клевещет на Польшу на международной арене», — заявил он.

По его словам, Москва желает ослабить влияние США в Европе, «парализовать» безопасность НАТО в Восточной Европе, а также обеспечить энергозависимость Польши от поставок из России.

Кроме того агрессивную деятельность против Польши, которая, по словам чиновника, является важнейшей страной Восточной Европы, ведет также Китай и Германия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных