В Польше обвинили Россию в попытках испортить ее репутацию

«Самую большую угрозу для нас представляет деятельность Российской Федерации. Россия действует на основе лжи, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, лжет сознательно и цинично, чтобы достичь своих целей и в то же время навредить нам. Кремль также ведет постоянную деятельность по разжиганию споров между Польшей и нашими соседями или клевещет на Польшу на международной арене», — заявил он.