Трамп отказался признавать победу Байдена на президентских выборах
Действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать свое поражение на президентских выборах, об этом он написал в Twitter.
«Он (кандидат от демократов Джо Байден. — прим. ред.) выиграл лишь в глазах фейковых новостей. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы», — написал он.
Ранее сегодня Трамп заявил, что Джо Байден одержал победу на выборах благодаря фальсификациям при голосовании.
Ранее Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.