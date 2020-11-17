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Минск объявил о новых санкциях против Евросоюза и Канады

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МИД Белоруссии решил расширить санкционный список страны за счет включения в него должностных лиц Европейского союза и Канады, говорится в сообщении ведомства. Минск принимает такие меры в ответ на санкции западных стран.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября 2020 г. Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — сообщает МИД страны. Там добавили, что пока не публикуют список попавших под санкции лиц «в рамках дипломатической корректности», однако рекомендовали европейским и канадским чиновникам «учитывать данную информацию при планировании поездок».

«На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что кооперация Минска с ЕС является «доброй волей, а не обязательством белорусской стороны».

6 ноября Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Ограничения наложены также на главу администрации президента Белорусии Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя СК Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и замминистра информации Игоря Бузовского. Вдобавок под санкции попали ряд сотрудников силовых структур. В середине того же месяца Брюссель пригрозил новыми ограничениями в связи с гибелью протестующего Романа Бондаренко в Минске.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов с допуском всех кандидатов и под контролем международных наблюдателей. Вступление Лукашенко в должность не признали ЕС, Великобритания, Канада, США и ряд други стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных