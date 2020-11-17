Минск объявил о новых санкциях против Евросоюза и Канады

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов с допуском всех кандидатов и под контролем международных наблюдателей. Вступление Лукашенко в должность не признали ЕС, Великобритания, Канада, США и ряд други стран.