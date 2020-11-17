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В Госдуму внесли законопроект о праве действующего президента баллотироваться на новый срок

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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок. Внесение законопроекта обусловлено необходимостью исполнения поправок в Конституцию, принятых по итогам всероссийского голосования. Это следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.

«Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

Законопроект также вводит дополнительные требования к гражданам, которые могут занять должность президента России. Так, президентом страны может быть избран гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о возможности экс-президенту стать пожизненным сенатором, а также о неприкосновенности бывшего главы государства и членов его семьи. Эти документы вместе с уже одобренным в третьем чтении законопроектами о новом порядке формирования правительства, реформе Конституционного суда и порядке назначения глав ФСБ и СВР, внесены для приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.

На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

Ранее по теме: Как Госдума переписывала Конституцию и меняла избирательное законодательство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных