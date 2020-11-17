В Госдуму внесли законопроект о праве действующего президента баллотироваться на новый срок

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о возможности экс-президенту стать пожизненным сенатором, а также о неприкосновенности бывшего главы государства и членов его семьи. Эти документы вместе с уже одобренным в третьем чтении законопроектами о новом порядке формирования правительства, реформе Конституционного суда и порядке назначения глав ФСБ и СВР, внесены для приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.