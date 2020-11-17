В Госдуму внесли законопроект о праве действующего президента баллотироваться на новый срок
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок. Внесение законопроекта обусловлено необходимостью исполнения поправок в Конституцию, принятых по итогам всероссийского голосования. Это следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.
«Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.
Законопроект также вводит дополнительные требования к гражданам, которые могут занять должность президента России. Так, президентом страны может быть избран гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о возможности экс-президенту стать пожизненным сенатором, а также о неприкосновенности бывшего главы государства и членов его семьи. Эти документы вместе с уже одобренным в третьем чтении законопроектами о новом порядке формирования правительства, реформе Конституционного суда и порядке назначения глав ФСБ и СВР, внесены для приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.
На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.