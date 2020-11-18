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В Сирии трое солдат погибли при ракетной атаке со стороны Израиля

Ведомости

Трое солдат погибли и один ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии. 

По данным министерства, атака началась в 3.11 (4.11 мск) по местному времени со стороны Голанских высот. Силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет.

Армия Израиля в своем аккаунте в Twitter сообщила, что нанесла удар по иранским силам Кудс и по сирийским вооруженным силам в Сирии. Израильские военные пояснили, что нанесли удар после того, как Сирия и Иран разместили самодельные взрывные устройства у линии «Альфа» на Голанских высотах, чтобы поразить израильские войска. «Мы готовы действовать против иранских укреплений в Сирии», — заявили в армии Израиля.

12 ноября в сирийской провинции Дераа на пути российского патруля взорвалось самодельное устройство. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что в результате взрыва незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных