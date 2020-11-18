В Сирии трое солдат погибли при ракетной атаке со стороны Израиля
Трое солдат погибли и один ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии.
По данным министерства, атака началась в 3.11 (4.11 мск) по местному времени со стороны Голанских высот. Силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет.
Армия Израиля в своем аккаунте в Twitter сообщила, что нанесла удар по иранским силам Кудс и по сирийским вооруженным силам в Сирии. Израильские военные пояснили, что нанесли удар после того, как Сирия и Иран разместили самодельные взрывные устройства у линии «Альфа» на Голанских высотах, чтобы поразить израильские войска. «Мы готовы действовать против иранских укреплений в Сирии», — заявили в армии Израиля.
12 ноября в сирийской провинции Дераа на пути российского патруля взорвалось самодельное устройство. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что в результате взрыва незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет, писал ТАСС.