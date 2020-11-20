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Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США

Ведомости

Испорченные отношения испортить нельзя, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», комментируя российско-американские отношения.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если он наладит отношения с Россией. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией. При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто.

За время президентства Трампа санкционное давление США на Россию только усилилось. Более того, США начали активно противодействовать строительству «Северного потока — 2» и экспорту оружия из России, также американцы поставляли оружие Украине.

В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. В настоящее время команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытаются оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

Ранее по теме: Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных