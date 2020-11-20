Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США
Испорченные отношения испортить нельзя, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», комментируя российско-американские отношения.
«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — цитирует «РИА Новости» Путина.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если он наладит отношения с Россией. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией. При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто.
За время президентства Трампа санкционное давление США на Россию только усилилось. Более того, США начали активно противодействовать строительству «Северного потока — 2» и экспорту оружия из России, также американцы поставляли оружие Украине.
В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. В настоящее время команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытаются оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.