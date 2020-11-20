Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если он наладит отношения с Россией. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией. При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто.