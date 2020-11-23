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Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР

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Председатель городской думы Хабаровска и 16 депутатов вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии, сообщил ТАСС со ссылкой на спикера Гордумы, руководителя фракции ЛДПР Михаила Сидорова.

«Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — пояснил Сидоров. По его словам, депутаты не планируют отказываться от мандатов. «Возможно, будет создана своя, новая, фракция в думе», — сказал Сидоров. Он пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения и что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали фейком. 

ЛДПР выиграла на выборах в Гордуму Хабаровска в сентябре 2019 г. 32 депутата думы представляли ЛДПР, один — «Справедливую Россию» и один — беспартийный. Теперь у ЛДПР осталось 15 депутатов, партия лишилась большинства в городском парламенте. В 2018 г. губернаторские выборы в Хабаровском крае выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

В ночь на 9 июля в Хабаровске Фургала задержали. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.

20 июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия и предложил стать врио губернатора депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных