Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР

«Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — пояснил Сидоров. По его словам, депутаты не планируют отказываться от мандатов. «Возможно, будет создана своя, новая, фракция в думе», — сказал Сидоров. Он пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения и что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы, пишет «Интерфакс».