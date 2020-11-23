Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР
Председатель городской думы Хабаровска и 16 депутатов вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии, сообщил ТАСС со ссылкой на спикера Гордумы, руководителя фракции ЛДПР Михаила Сидорова.
«Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — пояснил Сидоров. По его словам, депутаты не планируют отказываться от мандатов. «Возможно, будет создана своя, новая, фракция в думе», — сказал Сидоров. Он пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения и что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы, пишет «Интерфакс».
В пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали фейком.
ЛДПР выиграла на выборах в Гордуму Хабаровска в сентябре 2019 г. 32 депутата думы представляли ЛДПР, один — «Справедливую Россию» и один — беспартийный. Теперь у ЛДПР осталось 15 депутатов, партия лишилась большинства в городском парламенте. В 2018 г. губернаторские выборы в Хабаровском крае выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.
В ночь на 9 июля в Хабаровске Фургала задержали. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.
20 июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия и предложил стать врио губернатора депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.